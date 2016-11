Alex Brandon / AP / picturedesk.com

Die Obamas haben schon einen Weihnachtsbaum

Für ihr letztes Weihnachtsfest im Weißen Haus hat die Familie von US-Präsident Barack Obama schon den passenden Baum.

Eine Kutsche brachte am Freitag eine Douglasie in die Pennsylvania Avenue. First Lady Michelle nahm den Baum gemeinsam mit ihren Neffen und den beiden Familienhunden in Empfang.

In diesem Jahr fiel die Wahl auf ein fast sechs Meter hohes Exemplar aus Wisconsin. Es wird - natürlich prachtvoll geschmückt - im Blue Room des Weißen Hauses stehen. Am Donnerstag hatten die Obamas das Thanksgiving-Fest gefeiert. Sie ziehen am 20. Jänner 2017 aus dem Weißen Haus aus, wenn Donald Trump als 45. Präsident der USA vereidigt wird. (dpa)