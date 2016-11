Mark Stewart / Action Press / picturedesk.com

Bekommen Haustiere auch ein Geschenk?

So weihnachtet Österreich!

Das „Frag das ganze Land Ö3-Adventsspecial"

mit Gabi Hiller.



Hitradio Ö3

Die Vorweihnachtszeit ist nicht nur die Zeit der vielen Wünsche und Geschenke, sondern auch die Zeit der vielen Fragen. Gabi Hiller, in „Frag das ganze Land“ jeden Samstag mit Philipp Hansa um die Dilemmas der Ö3-Hörer bemüht, stellt diese ganz speziellen Advent- und Weihnachtsfragen - und zwar an dich. Was sagst du: A oder B? Klick & Vote:

