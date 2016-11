Richard Shotwell / AP / picturedesk.com

Autoeinbruch: Mel B lobt 5.000 Dollar Belohnung aus

Bei der Suche nach dem „Drecksack“, der in ihr Auto eingebrochen ist, will sich Spice Girl Mel B nicht allein auf die Arbeit der Polizei verlassen.

Ihr Spitzname in der Girlgroup war nicht umsonst „Scary Spice“. Mit Mel B ist nicht gut Kirschen essen - vor allem, wenn man sich an ihrem Eigentum vergreift. Direkt vor ihrem Haus in Beverly Hills hat sich ein Gauner erdreistet, die Heckscheibe ihres Wagens einzuschlagen und zwei Koffer aus dem Fahrzeug zu stehlen. Nun hetzt die Sängerin dem Dieb ihre Fans auf den Hals. Auf Instagram hat Mel B zwei Videos von Überwachungskameras gepostet, die zur Ergreifung führen sollen. Wer sachdienliche Hinweise liefert, darf sich über eine Belohnung in der Höhe von 5000 Dollar (4700 Euro) freuen. (WD)

I have a 5 thousand dollar reward to anyone who no's this ass hole,I don't care who was involved I want this guy caught ,At 542am last night this scum bag did this to my car DM my husband @stephenthinks11 we will wire you the monies for turning him in,the police are investigating but I need your help NOW right on my own door step in Los Angeles Beverly Hills Ein von Mel B (@officialmelb) gepostetes Video am 25. Nov 2016 um 18:06 Uhr