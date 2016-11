Kleiner Wombat wird zum entzückenden Internetstar

Werbung für Australien machen - das ist die Aufgabe der Facebook-Seite von Australia.com. Mit einem Wombat-Video ist nun ein viraler Hit gelungen.

So schön Australien auch sein mag, George schlägt alle Sehenswürdigkeiten. Ein Video des kleinen Baby-Wombats ist binnen Stunden um die Welt gegangen und hat Millionen Internetuser in Verzückung versetzt. Wie? So:

(WD)