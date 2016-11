Top 5: Das waren die Klickhits im November

Olivia Peter und Peter L. Eppinger präsentieren in der Ö3-Drivetime-Show von Montag bis Freitag die drei meist geklickten Storys auf oe3.ORF.at. Wir haben alle Klicks zusammengezählt und hier sind sie: die Top 5 des Monats.

Ö3-Drivetime-Show mit Olivia Peter und Peter L. Eppinger, 29. November 2016

Platz 5: So heißen die Pandazwillinge in Schönbrunn

Die Namenswahl ist entschieden. Rund 12.000 Fans der Schönbrunner Pandazwillinge haben in den vergangenen zwei Wochen auf der Internetseite des Zoos abgestimmt. [mehr]

Platz 4: So machst du perfekte Vanillekipferl

Von Linzeraugen bis Rumkugeln: Österreicher lieben Weihnachtskekse und backen gerne selbst. Als absoluter Liebling gilt immer noch das Vanillekipferl. Wir haben das Rezept von der Traditionsbäckerei Demel. [mehr]

Platz 3: Rapper der Black Eyed Peas hat den Krebs besiegt

Der US-Rapper Taboo von den Black Eyed Peas hat erstmals über seine Krebserkrankung vor zwei Jahren gesprochen. [mehr]

Platz 2: Die Zwillings-Brüder, die beide älter als der andere sind

Emily und Seth Peterson sind Eltern von Zwillingsbuben geworden. Obwohl Samuel zuerst geboren worden ist, ist sein Bruder laut Geburtsurkunde älter als er.[mehr]

Platz 1: Rock and Roll is dead: Die komplette Playlist

Allerheiligen steht auf Ö3 traditionellerweise ganz im Zeichen verstorbener Pop- und Rockstars. Wir verneigen uns vor den Legenden der Musikgeschichte und deren unsterblichen Hits mit dem ganz besonderen Ö3-Tribute.[mehr] (NL)