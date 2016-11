Francois Mori / AP / picturedesk.com

So sexy sind die Victoria’s Secret‎ Engel in Paris gelandet

Jede Menge Prominente, bildhübsche Frauen in Unterwäsche und eine schillernde Inszenierung: Das amerikanische Dessous-Label Victoria’s Secret hat seine „Fashion Show“ erstmals in die Modemetropole Paris gebracht.

Kinder freuen sich in der Weihnachtszeit auf den Adventkalender, Erwachsene auf die Victoria’s Secret‎ Show kurz vor Weihnachten. Im Grand Palais neben dem Prachtboulevard Champs-Elysees schritten die „Engel“ am Mittwochabend über den Laufsteg. Diamant-BHs und riesige Flügel - nicht wirklich alltagstauglich - aber interessiert das wirklich jemanden? Bisher vor allem in New York, auch London war schon dabei, nun ist Paris zum ersten Mal Stadt der Engel. Und weil so viel nackte Haut nicht genug ist, für eine Megashow, waren auch noch Lady Gaga und Bruno Mars Teil des Spektakels. (APA)

Zugegeben, nicht ganz jugendfrei...