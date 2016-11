Europol sucht Schwerverbrecher per Adventkalender

Die europäische Polizeibehörde gibt dieses Jahr ihren eigenen Adventkalender mit den Steckbriefen der meistgesuchten Verbrecher heraus. Ab heute werde 23 Tage lang im Internet jeden Tag ein flüchtiger Schwerverbrecher aus einem anderen Mitgliedsstaat gezeigt. Es handle sich um Kriminelle, die unter anderem wegen Mordes, Entführung, Terrorismus und Drogenhandel verurteilt seien.

It’s the most wonderful time of the year ☃🎁 ❄to lock up these #EU #MostWanted criminals. Help us make Europe safer! https://t.co/ym3aDMH1Mt pic.twitter.com/VhpVT40ldZ