„Miss You“ von James Hersey

Nachdem James Hersey auf der Hitsingle „How hard I try“ Filous seine Stimme geliehen hat, überzeugt er nun mit einem eigenen neuen Song.

Seinen US-Pass zeigt der Austro-Amerikaner dieser Tage nicht unbedingt mit stolzgeschwellter Brust her. „Momentan bin ich lieber Europäer“, lacht der Wiener, der vor kurzem nach Berlin übersiedelt ist, weil er dort ein kreatives Umfeld genießt, das ihn ständig zu neuen Songs inspiriert. Die will er dann nächstes Jahr auf sein zweites Album packen.

Hier gehts zum Video bei Youtube

Hitradio Ö3 / Anastasia Lopez

Freund von Kygo

2016 war ein gutes Jahr für James Hersey. Bei vielen Festivals ist er aufgetreten, so auch beim Cloud Nine im norwegischen Bergen, zu dem sich Star-DJ Kygo jedes Jahr illustre Gäste einlädt. „Vor zwei Jahren ist er auf meine Musik aufmerksam geworden“, sagt James Hersey, „seitdem sind wir Freunde.“ Kygo hat ihn als Support mit auf Tour genommen. Highlight waren die zwei ausverkauften Konzerte in der Hollywood Bowl in Los Angeles, bei denen James Hersey zu den Beats von Kygo fulminante Gitarrensoli abgeliefert hat.

2017 kann kommen

Seine eigene Tour, die ihn u.a. nach Paris, Brüssel, London und Amsterdam geführt hat, hat er vorige Woche mit einem Heimspiel im Wiener Chaya Fuera abgeschlossen. Danach wurde mit Familie und Freunden ordentlich gefeiert. Ab sofort konzentriert sich der progressive Singer/Songwriter aber wieder voll auf das neue Album. „Miss You“ ist ein erster Vorbote daraus. Und der macht definitiv Lust auf mehr. 2017 wird sicher auch ein gutes Jahr für James Hersey.

Steckbrief: James Hersey

Clemens Stadlbauer präsentiert die Rot-Weiß-Rot-Hits

Milenko Badzic

Ö3-Musikredakteur Clemens Stadlbauer wuchs in Linz auf und studierte Theaterwissenschaft und Publizistik in Wien und Los Angeles. Nach seiner Zeit bei Radio CD, der Wiener Stadtzeitschrift „City“ und dem Monatsmagazin „Wiener“ wechselte er zu Hitradio Ö3, wo er seit Jahren als Musikjournalist tätig ist. Neben seiner Arbeit bei Ö3 hat er fünf Bücher veröffentlicht, darunter den Bestseller „Quotenkiller“. Stadlbauer ist verheiratet und Vater einer Tochter.

„Dann kommt die Musik“ von Flowrag

„Ö3-Hörercharts“ mit Sheyda Kharrazi, 1. Dezember 2016