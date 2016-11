Japaner entwickeln App für beschwipste Bahnfahrer

Einmal Antippen genügt und die passende Verbindung nach Hause wird angezeigt.

Für betrunkene Japaner, die auf dem Handy Probleme bei der Suche nach der letzten Bahnverbindung nach Hause haben, gibt es jetzt einen speziellen technischen Service. Rechtzeitig zur „Bonenkai“-Saison, den feuchtfröhlichen Jahresabschlussfeiern von Betrieben, hat die Firma Val eine App-Funktion für Betrunkene vorgestellt.

Antoine Arraou / PhotoAlto / picturedesk.com

Der Handydienst ist für all jene gedacht, für die die Suche nach der letzten Bahn und das Eintippen des Bahnhofes auf dem Smartphone im angetrunkenen Zustand etwas zu kompliziert ist. Per einmaligem Antippen zeige die App automatisch die passende Zugverbindung nach Hause wie auch die Abfahrtzeit des letzten Zuges an. Einfach vor Beginn der Feierei den Ortungsdienst auf dem Smartphone aktivieren und den „yopparai mode“ (Betrunkenen-Modus) einschalten, wie das Unternehmen mitteilte. Der Dienst ist Teil einer App zur Suche nach Bahnverbindungen und ist kostenpflichtig. (APA)