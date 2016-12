Flugzeugabsturz: Volles Stadion auch ohne Mannschaft

Die tragische Nachricht schockierte Fans: Das Flugzeug, in dem sich fast die ganze Manschaft eines brasilianischen Fußballclubs befand, ist abgestürzt. Nun gedachten die Fans gemeinsam den Opfern - auf eindrucksvolle Art.

Fußball-Fans in Medellin und Chapeco haben am Mittwochabend getrennt und doch gemeinsam den 71 Opfern des Flugzeugabsturzes in Kolumbien gedacht. Zur Ankickzeit des ursprünglich geplanten Spiels wurde im Estadio Atanasio Girardot von Medellin eine Schweigeminute abgehalten.

Rund 4.800 Kilometer entfernt fanden sich die Anhänger von Chapecoense ebenfalls in der heimischen Arena ein. 20.000 Fans sorgten mit Kerzen und ihren Handys für ein Lichtermeer und jubelten Nachwuchsspielern zu, die Ehrenrunden drehten. Als ein kurzes Video einer Hommage von kolumbianischen Fans eingeblendet wurde, stimmten die Menschen ein - Video davon bei Youtube.

Mannschaft bekommt den Titel trotzdem

Atletico Nacional hat sich dafür eingesetzt, dass Chapecoense den Titel der Copa Sudamericana, Südamerikas Pendant zur Europa League, im Gedenken an die Opfer zugesprochen bekommt. Chapecoense gefällt die Idee, sich die Ehre zu teilen. (apa/Reuters/NL)