Irina Shayk ist schwanger

Nicht nur bei Ashton Kutcher und Mila Kunis gibt es Baby - News. Ein zweites Promi-Paar erwartet nämlich ebenfalls Nachwuchs: Irina Shayk und Bradley Cooper.

Laut E! News ist Victoria’s Secret Model Irina Shayk schwanger. Für Cooper und Shayk wäre dies das erste gemeinsame Kind. Seit Mai 2015 sind die beiden gemeinsam gesichtet worden, doch das Paar hat seitdem stets versucht mit der Beziehung nicht allzu sehr in der Öffentlichkeit zu stehen, sondern sich eher im Hintergrund zu halten.

PATRICK KOVARIK / AFP / picturedesk.com

Ein offizielles Statement vom Management hat es zwar noch nicht gegeben, doch erst am 30. November hat sich das Model bei der Victoria’s Secret Show in Paris in einem Outfit präsentiert, das ein kleines Bäuchlein erahnen lässt. (JP)