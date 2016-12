JFK / EXPA / picturedesk.com

Nico Rosberg beendet seine Karriere

Wie der Formel 1 - Fahrer auf seiner Facebookpage bekannt gegeben hat, will er sich aus dem Rennsport zurückziehen.

Damit hätte wohl niemand gerechnet. Vor einigen Tagen holte sich Rosberg den Formel 1 - Weltmeistertitel und nun beendet er seine Karriere. Es fehlt ihm an Motivation und er will sich nicht noch einmal einer derartigen Belastung aussetzen, so schreibt er in seinem Posting.

Sein größtes Ziel war immer der Formel 1 - Sieg, den er in den nächsten Wochen erst so wirklich begreifen muss. Nun will er wieder mehr Zeit für seine Familie haben und sich neuen Herausforderungen stellen. (JP)