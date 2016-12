Eibner / EXPA / picturedesk.com

Schlechte Ausrede überführt Christbaumdiebe

Hand aufs Herz: Wer hat noch nie angetrunken eine Blödheit begangen? Blöd nur, wenn diese Blödheit strafbar ist. Und noch blöder, wenn eine blöde Ausrede die Blödheit aufdeckt.

Mit jeweils einem Christbaum auf der Schulter sind zwei Betrunkene in der Nacht zum Samstag in der Fußgängerzone der deutschen Stadt Ulm einer Polizeistreife begegnet. Die Beamten sprachen das Duo an, welches für die Christbäume rasch eine Ausrede parat hatte: Sie hätten die Bäume gekauft und ein Taxi gesucht.

Ein Blick auf die Uhr ließ die Polizisten aber an der Geschichte zweifeln. „Da es in Ulm keinen 24-Stunden-Christbaumverkauf gibt, war der Diebstahl schnell aufgedeckt“, hieß es von der Ulmer Polizei. Nun wird der Besitzer der gestohlenen Weihnachtsbäume gesucht. (APA/DPA)