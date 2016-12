Die 25 Hits des Jahres 2016 in einem Video

Wie jedes Jahr präsentiert DJ Earworm gegen Ende des Jahres ein Mashup der Songs, die in den letzten Monaten besonders beliebt waren. Nun hat er es wieder getan...

Auf Youtube ist seit wenigen Tagen das Video mit dem Titel „United State of Pop 2016 (Into Pieces)“ online. In diesem finden sich die 25 beliebesten Pop-Songs.

Besonders begeistert muss DJ Earworm von der Band Twenty One Pilots und von Rihanna sein. Beide sind nämlich gleich mit drei Songs vertreten. Aber auch Bruno Mars, der am 3. Juni 2017 ein Ö3-Konzert geben wird, taucht immer wieder auf.

Weitere Künstler und Künstlerinnen, die in dem Video zu finden sind: Sia, Justin Timberlake, Zayn, Mike Posner, Justin Bieber, DNCE und viele, viele mehr! (JP)