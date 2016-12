Martin Domkar/Hitradio Ö3

Alexander Van der Bellen ist Bundespräsident

Entegegen aller Prognosen steht fest: Alexander Van der Bellen ist Österreichs neuer Bundespräsident!

Anders als Experten erwartet haben, dürfte die Wahlbeteiligung von 72,65 Prozent im Mai leicht auf 73,8 Prozent gestiegen sein.

Die Kuverts der Briefwähler müssen zwar erst ausgezählt werden, doch die erste ORF-Hochrechnung zeigt, dass Alexander Van der Bellen vorne liegt.

Alexander Van der Bellen erreicht demnach in der ORF-Hochrechnung inklusive Wahlkartenprognose 53,3 Prozent, Norbert Hofer 46,7 Prozent.

Da diese Umfrage eine Schwankungsbreite von 0,8 Prozent hat, ist Alexander Van der Bellen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit neuer Bundespräsident.

Norbert Hofer hat sich schon via Facebook zu Wort gemeldet und seine Niederlage eingestanden. Er gratuliert Alexander Van der Bellen zu seinem Erolg. In seiner ersten Stellungnahme im ORF-TV kündigt er an, dass er 2022 wieder als Präsident kandidieren möchte.

Van der Bellen kommt am Wahlsonntag gegen 18:30 Uhr unter enormem Medienandrang in der Hofburg an. Er schüttelt Hofer die Hand.

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) gratuliert dem Wahlsieger und bedankt sich bei den Wahlbeisitzern. Er sei sehr froh, dass der Wahlkampf, der mit besonderer Härte geführt worden sei, vorbei ist. Dank gibt es auch für die Wähler. Niemand solle sich heute als Verlierer fühlen.

