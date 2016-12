Das ist definitiv ein Anwärter für das Tor des Jahres

Das ist wohl der Albtraum jedes Tormanns: Der soeben ausgeschossene Ball kommt umgehend zurück und landet im Netz.

So geschehen am Wochenende bei einer Partie in der chilenischen Liga. Tormann Miguel Angel Pinto befindet sich vor dem Sechzener und schießt den Ball Richtung Mittellinie. Dort steht allerdings Alejandro Camargo, der sofort reagiert und den Ball volley nimmt:

What a hit from Alejandro Camargo in the Chilean League! pic.twitter.com/V1WKYCVTBK — Planet Football (@planetfutebol) 5. Dezember 2016

(WJLED)