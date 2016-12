Spektakuläre Rutschpartie ist im Netz der Renner

Glatteis und Schneefall haben in Montreal zu einem spektakulären Verkehrsunfall geführt. Ein Video von der Rutschpartie macht derzeit im Netz die Runde, wurde innerhalb eines Tages bereits mehrere Hunderttausende Male geteilt.

Auf einer abschüssigen Straße gerät zunächst ein Linienbus ins Rutschen und erfasst mehrere Autos.

Ein Pritschenwagen stößt dann gegen den Bus, ehe ein weiterer Bus ebenfalls ins Rutschen gerät und die Kolonne anschiebt. Ein Polizeiauto kann sich auf der glatten Straße auch nicht halten, schließlich rutscht auch noch ein Schneepflug in den Blechsalat.

City buses, police vehicle and salt truck collide on slippery roads in Montreal this morning. Submitted by Willem Shepherd. pic.twitter.com/1tXTnE37ew