Keine Seilbahn: Paar will mit Auto über Skipiste auf Berg

Weil die Seilbahn nicht in Betrieb war, wollte ein Urlauberpaar am Sonntag mit dem Auto zur rund 2.000 Meter hoch gelegenen Aussichtsplattform „Five Fingers“ am Krippenstein fahren.

Die beiden nahmen den Weg über die Skipiste, blieben aber bereits im unteren Bereich stecken. Die Feuerwehr Obertraun befreite das Fahrzeug, bestätigte Kommandant Hans Strick.

Am frühen Nachmittag schlug das Paar, das mit einem Auto mit Wiener Kennzeichen unterwegs war, bei der Feuerwehr Alarm. Der Wagen stecke im Schnee fest. Wie sich herausstellte, waren die beiden auf der Skipiste bergwärts gefahren, aber bereits im unteren Bereich der Talabfahrt steckengeblieben. Die Piste ist dort ein Skiweg, in regelmäßigen Abständen befanden sich unter den Schneekanonen größere Haufen künstlicher weißer Pracht. In einem davon blieb das Fahrzeug hängen.

FF Obertraun

Die Feuerwehr befreite den Wagen mit einer Seilwinde und klärte das Paar auf, wo es sich befand. Dann konnten die zwei selbstständig den Rückweg antreten.

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Peter & Peter, 6. Dezember 2016 (APA/CC)