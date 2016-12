PAUL BUCK / EPA / picturedesk.com

Beyonce ist die große Favoritin bei den Grammys

Die britische Sängerin Adele und R&B-Star Beyoncw sind die großen Favoriten für die Grammy-Verleihung im kommenden Jahr.

Beide wurden am Dienstag in den drei wichtigsten Kategorien des Musikpreises nominiert: Album des Jahres, Aufzeichnung des Jahres und der Komponistenpreis Song des Jahres.

Liste aller Nominierten

Rekord für Beyonce

Beyonce kommt auf insgesamt neun Nominierungen und stellt mit bis dato 62 Nominierungen und 20 Siegen einen Rekord als meistnominierte Künstlerin in der Grammy-Geschichte auf.

Amy Harris / Rex Features / picturedesk.com

Dicht dahinter gereiht sind heuer Kanye West, Drake und Rihanna mit jeweils acht Nominierungen. Der frühere Teenie-Star Justin Bieber und die dänische Popgruppe Lukas Graham sind jeweils in zwei der drei Königskategorien vorgeschlagen.

Die Grammys werden am 12. Februar in 83 Kategorien verliehen. US-Late-Night-Moderator James Cordon wird die 59. Auflage der Show im Staples Center in Los Angeles präsentieren. (APA/dpa/Reuters/CC)