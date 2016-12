Schallplatten überholen in Großbritannien die Downloads

Ein Comeback der besonderen Art legt gerade die gute alte Schallplatte hin. Der Aufwärtstrend der vergangenen Jahre hält nicht nur an - in Großbritannien hat die Schallplatte jetzt sogar die Downloads überholt.

Vergangene Woche sind in Großbritannien erstmals seit 2004 die Einnahmen aus Verkäufen von Schallplatten höhere gewesen als die Einnahmen aus Musikdownloads. Analog hat digital also wieder überholt. 2,8 zu 2,5 Millionen Euro lautet die Verkaufsbilanz, wie die britische „Daily Mail“ vorrechnet.

Karl-Josef Hildenbrand / dpa / picturedesk.com

Aber nur bei den Einnahmen hat das klassische Vinyl die Nase vorn. Von den Stückzahlen her liegen noch immer die Downloads in Führung. Das liegt am Preis: Die physischen Tonträger sind einfach teuerer als die Downloadversionen der Alben.

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 7. Dezember 2016 (WJLED)