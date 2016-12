Hit im Netz: Krampus an der Supermarktkassa

Was macht denn der Krampus an der Supermarktkassa? Kassieren natürlich! Ein Video von einer Spaßaktion in einem Supermarkt in Henndorf hat sich in den vergangenen Stunden auf Facebook zum echten Hit entwickelt.

Über 750.000 Mal innerhalb weniger als 24 Stunden wurde der Clip bereits aufgerufen. Entstanden ist die Aufnahme am Dienstagnachmittag in Henndorf. Mitglieder des Krampusvereins „Die Zwiedan“ aus Elixhausen haben vor einem Supermarkt Nikolaus-Sackerl verteilt. Als keine Kinder mehr gekommen sind, hat sich Obmann Gerald Schwertl zum Spaß hinter die Kassa gesetzt - sehr zur Freude der Kunden.

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Peter L. Eppinger, 7. Dezember 2016 (CC)