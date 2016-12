Rettungsaktion für festgefrorene Katze

Russland, 30 Grad unter Null. Ein Paar will gerade einen Spaziergang machen, als sie vor ihrem Haus eine Entdeckung machen: Eine Katze ist am Boden festgefroren, nicht mehr fähig sich zu bewegen, aber noch am Leben.

Die Rettungsaktion erwies sich als gar nicht so einfach. Vier Kübel warmes Wasser mussten vorsichtig über die Pfoten der Katze geschüttet werden, damit sie sich vom Eis lösen konnte.

Video auf Youtube

Screenshot/Youtube

Die ganze Aktion dauert fast 20 Minuten, aber es hat sich ausgezahlt: der russischen Katze geht es wieder gut, eingehüllt in Decken hat sie sich vom Kälteschock erholt und jetzt noch acht weitere Leben vor sich.

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Peter L. Eppinger, 7. Dezember 2016 (GER)