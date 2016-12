UPI

„Sing“: Castingshow für singende Tiere

Mit „Pets“ haben die Illumination Studios bereits den erfolgreichsten Film 2016 in den heimischen Kinos platziert - und auch in ihrem neuen Animationsspektakel „Sing“ setzen die „Minions“-Macher wieder voll auf sprechende Tiere - besser gesagt auf singende.

Die kunterbunte Welt von „Sing“ wird ausschließlich von liebenswerten Tiercharakteren bevölkert, wie dem vornehmen Koala Buster Moon, dessen früher so schillerndes Theater kurz vor dem Ruin steht. Doch Buster ist ein ewiger Optimist, besser gesagt: ein echtes Schlitzohr, der einfach alles tun würde, um sein Lebenswerk zu retten. Deshalb nutzt er seine letzte Chance und veranstaltet die tierischste Casting-Show, die die Welt je gesehen hat.

Unter den Wettbewerbern stechen fantastische Supertalente heraus: u.a. die Maus, die zuckersüß singt, es aber faustdick hinter den Ohren hat, das schüchterne Elefanten-Mädchen, dem auf der Bühne die Knie schlottern, die gestresste Mutter, der 25 kleine Ferkel am Rockzipfel hängen, der junge Gangster-Gorilla, der die kriminellen Machenschaften seiner Familie hinter sich lassen will, und das Punk-Rock-Stachelschwein, das es nicht länger mit seinem fiesen Freund aushält. Sie alle betreten die Bühne von Busters Theater mit dem gleichen Ziel: zu gewinnen und damit ihr Leben zu verändern.

P.A. Straubingers Filmkritik

In Sachen Geschichte und Originalität kommt „Sing“ an die großen Vorbilder von Pixar und Dreamworks nicht heran - aber was ihm an Dramaturgie fehlt macht er mit witzig animierten Figuren und hervorragend produzierten Gesangsparts wieder wett. Kurz: Ein Nummernrevue mit Musik, Tieren und guter Laune - wem das für einen Kinoabend reicht wird bestens unterhalten.

Bringt 6 von 10 familientauglich-poppige Movie-Minute-Empfehlungspunkte.

Filminfo

Trickfilm, USA 2016

Regie: Garth Jennings, Christophe Lourdelet

