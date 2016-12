ORF

„Die Jahresrückblickshow" mit Robert Kratky

Highlights, Geschichten und Storys, die Österreich bewegten – Ö3-Moderator Robert Kratky bittet auch heuer wieder Prominente und fachkundige Persönlichkeiten zum gemeinsamen Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate.

Am 9. Dezember 2016 lassen sie ab 20:15 Uhr in ORF eins die Höhepunkte des zu Ende gehenden Jahres Revue passieren.

Robert Kratky spricht mit Zeitzeugin Lotte Tobisch, die heuer ihren 90. Geburtstag feierte, unter anderem über ihre ganz persönliche Sicht des Weltgeschehens und die Stimmungslage in Österreich. Die blinde Leichtathletin Natalija Eder erzählt über ihren Weg zu Bronze bei den Paralympics in Rio, und die „Vorstadtmänner“ Juergen Maurer und Johannes Nussbaum verraten ihre persönlichen Highlights des vergangenen Jahres.

ORF

Im Showprogramm performen Seiler & Speer ihren Hit „Ham kummst“, und Wanda sind mit „Bussi Baby“ mit dabei. maschek nehmen in ihrem Jahresrückblickclip unter anderem Hans Bürgers Blickwinkel auf die österreichische Innenpolitik auf Korn. Das Kabarettduo Flo & Wisch sorgt für einen heiteren Blick auf 2016. Victoria Swarovski startete heuer in Deutschland durch – und zieht bei Robert Kratky eine erste Bilanz ihres Erfolgsjahres. Außerdem teilt Hanno Settele als ehemaliger ORF-Korrespondent in Washington und „Wahlfahrer“ seine persönlichen Eindrücke von 2016, das im Zeichen der Wahlen in Österreich und den USA stand.

„2016 – Die Jahresrückblickshow“ ist in der ORF-TVthek sowohl als Live-Stream als auch sieben Tage lang nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar. (CC)

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 9. Dezember 2016 (PM)