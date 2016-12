Das waren die angesagtesten Clips und Trends auf Youtube

Youtube hat Rankings zu den beliebtesten Inhalten des Jahres veröffentlicht.

Ein Jahresrückblicks-Video mit mehr als 200 YouTube-Stars aus aller Welt fasste zudem Trends von „Pokemon Go“ über „Game of Thrones“ bis hin zu den „Carpool-Karaoke“-Videos zusammen.

Die britische Sängerin Adele hat es mit Singen im Auto zum meistgesehenen Youtube-Video des Jahres gebracht. Mit mehr als 135 Millionen Abrufen führt der Clip aus der TV-Reihe „Carpool Karaoke“ die Rangliste der Google-Videoplattform für 2016 an. Der britische Moderator James Corden erfreut sich mit seinen Karaoke-Filmchen im Internet großer Beliebtheit, in denen er mit Promis wie Adele, Justin Bieber oder First Lady Michelle Obama im Auto sitzt und Gesangsduette singt. Ebenfalls in den Top 5: „Was ist in der Rassel einer Klapperschlange?“ oder der Auftritt einer zwölfjährigen Ukulelespielerin bei einer amerikanischen Castingshow. (APA/dpa/CC)