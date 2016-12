Taylor Swift hat musikalisch mit Zayn Malik angebandelt

Zwei Jahre ist es her, dass US-Popstar Taylor Swift ihr letztes Album herausgebracht hat. Jetzt hat sich die Sängerin musikalisch zurückgemeldet.

In der Nacht auf Freitag (Ortszeit) veröffentlichte sie überraschend eine gemeinsame Single mit dem ehemaligen „One Direction“-Sänger Zayn Malik. Der Song trägt den Titel „I Don’t Wanna Live Forever“ („Ich will nicht ewig leben“) und gehört zum Soundtrack des 2017 erscheinenden Films „Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe“ - dem zweiten Teil der erfolgreichen Sadomaso-Trilogie.

Sowohl Swift als auch Malik verkündeten das Ergebnis ihrer Zusammenarbeit auf ihren Twitter-Kanälen. Beide posteten das Cover der Single, Swift veröffentlichte zusätzlich noch einen halbminütigen Song-Ausschnitt.

Seit ihrem Debüt-Album „Taylor Swift“ im Jahr 2006 hatte Swift bisher im Zwei-Jahres-Takt neue Alben veröffentlicht. Zuletzt erschien 2014 die Platte „1989“. (dpa/CC)