Das Christbaum 1x1

Jetzt geht es so richtig los mit dem Christbaumverkauf im Land. Bleibt wie immer die Frage: Wie erkenne ich einen guten Baum?

Hier ein paar Tipps:

Baum-Test

Die Nadeln sind der Gradmesser in Sachen Frische. Haben sie noch ihren natürlichen Glanz und greifen sich weich an, sind sie ideal. Auch gut: von innen nach außen über die Nadeln zu streichen. Diese dürfen sich dabei nicht vom Ast verabschieden.

Lagerung

Am besten kühl und dunkel lagern. Optimal ist es, den Stamm unten anzuschneiden und ins Wasser zu stellen. Zwischendurch die Tanne auch ganz einfach mit Wasser besprühen, dann bleibt sie noch länger frisch.

Baum aufstellen

Das Verpackungsnetz von unten nach oben entfernen, damit die Zweige und Nadeln nicht beschädigt werden. Vor dem Aufstellen, den Baum einfach einige Male kräftig mit dem Stamm nach unten aufschlagen, dann können sich die Zweige besser entfalten. Den Stamm erneut anschneiden und am Besten in einen Christbaum-Ständer die mit Wasser gefüllt werden können. So kann der Baum auch im warmen Zimmer immer noch genügend Feuchtigkeit aufnehmen.

Herkunft

90 Prozent der Bäume in Österreich stammen aus heimischem Anbau. Bäume aus Österreich erkennt man an ihrer Herkunftsschleife.

www.weihnachtsbaum.at

„Ö3-Supersamstag“ mit Thomas Kamenar, 19. November 2016 (TW/NL)