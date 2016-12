Green Day gedenken der Opfer des Großfeuers in Oakland

Die US-Punkrocker Green Day haben der Opfer des verheerenden Brandes in einer Künstlerkommune im kalifornischen Oakland gedacht. „Ich bin in Gedanken bei all den Menschen, die in diesem Lagerhaus umgekommen sind“, sagte Sänger Billie Joe Armstrong.

„Wir müssen all die Freaks und Sonderlinge wertschätzen. Sie brauchen ihren Platz. Sie sind nicht auf die Kunsthochschule gegangen, sie sind von ihren Eltern zu Hause rausgeworfen worden.“

last night was a gas!! #ihellaloveoakland Ein von Billie Joe Armstrong (@billiejoearmstrong) gepostetes Foto am 11. Dez 2016 um 18:57 Uhr

Armstrong und die anderen Bandmitglieder hatten ihre Karriere in der Untergrundszene von Oakland und Umgebung begonnen. Bei einem Feuer bei einer Party in einem Lagerhaus waren dort am 2. Dezember mindestens 36 Menschen getötet worden.

this is so sad. pray for oakland Ein von Billie Joe Armstrong (@billiejoearmstrong) gepostetes Foto am 4. Dez 2016 um 12:09 Uhr

In dem als „Ghost Ship“ (Geisterschiff) bekannten Gebäude hatten sich Künstler ihre Ateliers eingerichtet. Nach Angaben der Behörden durfte das Gebäude als Lagerhalle, nicht aber zum Wohnen oder für Veranstaltungen genutzt werden.

our thoughts, prayers and heartbreak go out to all the people suffering from this tragedy.. oakland is our home. please look for details how to help the victims of this tragedy Ein von Billie Joe Armstrong (@billiejoearmstrong) gepostetes Foto am 3. Dez 2016 um 15:04 Uhr

(dpa)