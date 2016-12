Deutsch-österreichischer Film darf auf Golden Globe hoffen

Der Lauf von „Toni Erdmann“ hält weiter an: Die deutsch-österreichische Koproduktion mit Peter Simonischek in der Titelrolle darf sich Hoffnungen auf einen Golden Globe machen.

Die Golden Globes werden in 25 Film- und Fernsehkategorien vergeben und gelten nach den Oscars als die wichtigsten amerikanischen Filmpreise.

Maren Ades Tragikomödie geht neben „Elle“, „Neruda“, „Divines“ und „The Salesman“ ins Rennen um die Auszeichnung für den besten fremdsprachigen Film, wie die Hollywood-Auslandspresse bekannt gab.

Alle Nominierungen im Überblick

Filmladen

Erst am Wochenende konnte „Toni Erdmann“ beim Europäischen Filmpreis abräumen und wurde u.a. als bester europäischer Film ausgezeichnet. Simonischek erhielt außerdem die Trophäe für den besten Darsteller.

„La La Land“ und „Manchester by the Sea“

Als bestes Drama wurden unter anderem das Familiendrama „Manchester by the Sea“ und der Independent-Film „Moonlight“ nominiert. In der Komödien-Sparte haben unter anderem die nostalgische Musical-Romanze „La La Land“ und die biografische Komödie „Florence Foster Jenkins“ mit Meryl Streep als untalentierte Opernsängerin Gewinnchancen. Die dreifache Oscar- und achtfache Golden-Globe-Gewinnerin Streep wurde zudem als beste Schauspielerin in einer Komödie nominiert und soll unabhängig davon auch den Cecil-B.-DeMille-Ehrenpreis für ihr Lebenswerk erhalten.

Unter den männlichen Schauspielern haben unter anderem Ryan Gosling („La La Land“), Colin Farrell („The Lobster“) und Ryan Reynolds („Deadpool“) Chancen auf einen Golden Globe als beste Darsteller in einer Komödie. Denzel Washington („Fences“), Casey Affleck („Manchester by the Sea“) und Joel Edgerton („Loving“) wurden in der Kategorie als beste Schauspieler in einem Drama nominiert.

Die Verleihung der 74. Golden Globes findet am 8. Jänner in Beverly Hills statt. (APA/CC)