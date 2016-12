Otto Stadler / imageBROKER / picturedesk.com

4 Urlaubstage nehmen - 10 Tage frei haben

Klingt wie eine lahme Ausverkaufs-Werbung. Ist aber eigentlich nur ein guter Trick, denn: wer im kommenden Jahr die Fenstertage geschickt nutzt, kann mit nur 30 Urlaubstagen ganze 72 freie Tage genießen.

Neujahr

6. Jänner = Freitag

4 Urlaubstage = 8 Tage frei (1. 1. – 8. 1.)

2017 fängt schon recht vielversprechend an. Mit nur vier Urlaubstagen kommt man nämlich zu Neujahr auf acht freie Tage am Stück, denn der Dreikönigstag am 6. Jänner ist ein Freitag.

Ostern

4 Urlaubstage = 10 Tage frei (14. 4. – 23. 4.)

So richtig von den Fenstertagen profitieren kann man dann zu Ostern. Wer sich von 18. bis 21. April vier Tage frei nimmt, kann sich ganze zehn Tage lang erholen. Vorsicht gilt beim Karfreitag: Dies ist kein allgemeiner gesetzlicher Feiertag. Abeitsfrei ist er nur für Angehörige der altkatholischen Kirche, der evangelischen Kirchen und der evangelisch-methodistischen Kirche.

Staatsfeiertag

1. Mai = Montag

Der 1. Mai ist 2017 ein Montag, fällt also auf den Wochenbeginn und bringt damit ein langes Wochenende im Frühling.

Christi Himmelfahrt

4 Urlaubstage = 9 Tage frei (20.5. – 28. 5.)

Für eine längere Auszeit bietet sich der Wonnemonat Mai aber auch zu Christi Himmelfahrt an. 2017 fällt der erste Feiertag an einem Donnerstag auf den 25. Mai. Sollten neun Tage doch zu lang sein, genügt es auch den Fenstertag am Freitag frei zu nehmen um das lange Wochenende (vier Tage) vielleicht bei einem Kurzurlaub zu genießen.

Pfingsten

4. und 5. Juni = Sonntag und Montag

Nach Weihnachten und Ostern ist Pfingsten das dritte große Fest im christlichen Kirchenjahr. Pfingsten fällt 2017 auf Sonntag und Montag, den 4. und 5. Juni. Wer zusätzlich acht Urlaubstage investiert, kommt zusammen mit Fronleichnam am 15. Juni auf eine Auszeit von 16 Tagen.

Maria Himmelfahrt

4 Urlaubstage = 9 Tage frei (12. 8. – 20. 8.)

Auch im Hochsommer kann man einen Urlaubstag sparen. Wer im August auf Urlaub fahren möchte, sollte die Zeit rund um Maria Himmelfahrt (ein Dienstag) ins Auge fassen.

Nationalfeiertag & Allerheiligen

4 Urlaubstage = 9 Tage frei (21. 10. – 29. 10.)

2 Urlaubstage = 5 Tage frei (1. 11. – 5. 11.)

Gute Voraussetzungen für erholsame Herbstferien bieten dann der Nationalfeiertag und Allerheiligen. Zwischen dem 26. Oktober und dem 1. November kann man mit lediglich drei Urlaubstagen eine ganze Woche Urlaub machen. Wem das noch zu wenig sein sollte, legt einfach zwei Tage drauf und kann so zwölf Tage (21.10 – 01.11) genießen.

Maria Empfängnis

8. Dezember = Freitag

4 Urlaubstage = 9 freie Tage frei (2. 12. – 10. 12.)

Anfang Dezember 2017 kommt dann mitten im Advent noch einmal ein langes Wochenende auf uns zu. Leider nicht für alle. Für die Angestellten im Handel ist der Marienfeiertag immer besonders stressig.

Weihnachten & Neujahr

3 Urlaubstage = 10 Tage frei (23. 12 – 1. 1)

Und auch die Weihnachtsfeiertage könnten 2017 nicht besser sein. Christtag und Stefanitag fallen nämlich auf einen Montag und einen Dienstag. Der 1.1.2018 wird dann wieder ein Montag sein.

