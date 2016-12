Wolfgang Pfleger

Wir bauen am Ö3-Weihnachtswunder

Ein Wunder braucht einen wunderbaren Rahmen - und so haben wir am Montag in den frühen Morgenstunden mit dem Aufbau des kleinen „Weihnachtswunderdorfes“ direkt neben der Anna-Säule in der Maria-Theresien-Straße in Innsbruck begonnen. Wir machen uns bereit für 120 Stunden „glänzendes Radio“ für Familien in Notlagen in Österreich.

Koffer packen und ab nach Innsbruck: So einfach läuft’s nun mal nur für Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll.

Damit sie ab kommenden Montag aber 120 Stunden live aus der Innsbrucker Innenstadt senden und dort direkt neben der Wunschhütte auch übernachten können, braucht es schon jetzt viele fleißige Hände und vollen Einsatz. Nach und nach entsteht das kleine Ö3-Weihnachtswunderdorf mit Schlafcontainer, einem „zum sich frisch machen“ und dem Herzstück - dem gläsernen Sendestudio.

Das Ö3-Weihnachtswunder - das sind die besonderen fünf Tage im Jahr, in denen du mit deinen Lieblingssongs und deinen Spenden Hilfe möglich machen kannst, Hilfe für Familien in Notlagen in Österreich.

„Wünschen & Spenden“ schon #jetzt? Bitte gerne!

Los geht’s am 19. Dezember um 10 Uhr - ab dann versuchen Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll möglichst viele Musikwünsche der Ö3-Hörerinnen und -Hörer zu erfüllen. Wenn du schon jetzt weißt, was du unbedingt hören willst:





Wünschen & spenden - schon #jetzt!



Tu was fürs Ö3-Weihnachtswunder!

Unser Deal „Musikwunsch gegen Spende“ gilt also auch heuer wieder - du kannst das Ö3-Weihnachtswunder aber auch auf deine ganz persönliche Art und Weise unterstützen!

Das Ö3-Weihnachtswunder

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Olivia Peter und Peter L. Eppinger, 12. Dezember 2016