Universal Music

„Sexture“: Das ist der Haartrend für 2017

Aus dem Bett und ready? Der neue Haartrend aus Hollywood lässt die Zeiten des Glätteisens hinter uns und zeigt und wie einfach Styling sein kann: Einfach aus den Federn raus..und los!

Statt morgens Ewigkeiten die Haare in die passende Form zu bringen, passt sich der neue Trend der natürlichen Haarstruktur an und lässt uns dadurch noch etwas länger im Bett verweilen.

Just relaxing... Ein von Zooey Deschanel (@zooeydeschanel) gepostetes Foto am 14. Mai 2013 um 21:58 Uhr

Die amerikanische Hairstylistin Kat Zemtsova hat den Trend nach Hollywood gebracht und verrät das Geheimnis des Looks: „Egal, was für Haare du hast, bei dem Look geht es vor allem um wuschelige Imperfektion. Das Haar ist sexy, durcheinander, hat Textur und bewegt sich. Es ist quasi das Gegenteil von steifen Wellen oder Korkenzieherlocken.“

@voguejapan x @luigiandiango x @anna_dello_russo Ein von Gigi Hadid (@gigihadid) gepostetes Foto am 20. Okt 2016 um 17:45 Uhr

✨✨Last Night Glam ✨✨ Beat by @makeupbymario Hair by @lacyredway Styled by @erinwalshnyc Ein von Jourdan Dunn (@jourdandunn) gepostetes Foto am 13. Sep 2016 um 11:06 Uhr

Just good times 😍😍 Ein von Vanessa Hudgens (@vanessahudgens) gepostetes Foto am 11. Dez 2016 um 10:29 Uhr

So einfach kannst du es nachmachen

Auf dein frisch gewaschenes, handtuchtrockene Haar einfach etwas Lockenschaum auftragen und dann lufttrocknen lassen. Oder auf nicht frisch gewaschenen Haaren etwas Salz-Spray sprühen und etwas verwuscheln.

❤️❤️❤️ @thevintagetwin @morganelias @goddessofskin #pridecouncil Ein von Cara Delevingne (@caradelevingne) gepostetes Foto am 28. Sep 2016 um 10:27 Uhr

Ob man die Mähne dann zusammengebunden oder offen trägt, kann man dann einfach nach Laune entscheiden.

Heroes Ein von @amyschumer gepostetes Foto am 23. Aug 2016 um 13:42 Uhr

#BTS with me Bruvs,The Studs! Check out the whole fam in @entertainmentweekly, on news stands now! 📷@aspictures #PearsonPride #thisisus #BigThree #ilovethesehumans Ein von Chrissy Metz (@chrissymetz) gepostetes Foto am 7. Okt 2016 um 15:49 Uhr

Wer den Style noch verfeinern will, kann noch ein paar Strähnen locker ins Gesicht hängen lassen.

#tbt #chloe #vogueparis Ein von Bar Refaeli (@barrefaeli) gepostetes Foto am 15. Sep 2016 um 12:00 Uhr

@b96chicago #JingleBash meet and greet here I come woo hoo 😜😜😜😜😜😜 Ein von Britney Spears (@britneyspears) gepostetes Foto am 10. Dez 2016 um 17:50 Uhr

(Anastasia Lopez)