Serien „Game of Thrones“ und „Transparent“ hoffen

Die TV- und Streaming-Serien „Game of Thrones“, „Transparent“ und „Mozart in the Jungle“ haben Chancen auf einen Golden Globe.

Gemeinsam mit „Stranger Things“, der Serie „Atlanta“ und weiteren Produktionen wurden sie in Los Angeles in den Kategorien als beste Drama- beziehungsweise Komödien-Serien nominiert. Gael García Bernal und Jeffrey Tambor können für ihre Rollen in „Mozart in the Jungle“ beziehungsweise „Transparent“ zudem auf einen Golden Globe als beste Hauptdarsteller hoffen.

Etwa die Hälfte der 25 Golden Globe-Kategorien stammt aus dem Bereich Film, die andere Hälfte der Preise wird für TV-Serien und Produktionen von Online-Streamingdiensten sowie deren Darsteller vergeben.

