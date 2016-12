Sonnige Interpretation: Das ist „Let it snow“ von Filous

Viele große Stars haben diesen schönen Weihnachtssong schon interpretiert. Jetzt überrascht der junge Wiener Elektroniker mit einer originellen Neuinterpretation.

Der Song zählt zu den größten Weihnachtsklassikern aller Zeiten. Obwohl Weihnachten darin gar nicht konkret thematisiert wird. Aber von der Anmutung her passt „Let it snow“ natürlich perfekt in die Adventzeit.

let it snow, let it snow, let it snow! ⛄️ Ein von filous (@filousmusic) gepostetes Foto am 8. Dez 2016 um 10:09 Uhr

1945 hat ihn Vaughn Monroe erstmals eingesungen, seitdem haben ihn so Kaliber wie Dean Martin, Bing Crosby, Doris Day, Glenn Campbell, Carly Simon oder Rod Stewart neu interpretiert.

Tradition und Moderne

Natürlich sind ihm zuerst die üblichen Verdächtigen wie „Last Christmas“ oder „All I want for Christmas“ in den Sinn gekommen. „Die bieten sich gut zum Covern an, weil sie typische Popstrukturen haben“, sagt Filous, „aber die Herausforderung, sich an einem traditionellen Klassiker zu versuchen, war dann doch viel spannender.“

LET IT SNOW IS OUT NOW! ❄️ (link in bio) Ein von filous (@filousmusic) gepostetes Foto am 9. Dez 2016 um 9:20 Uhr

Und so verpasst er mit seinen Beats dem Traditional einen modernen Twist. „Mein Anspruch war, mich vom Original so weit wie möglich zu entfernen.“ Ist ihm gelungen. Klingt jetzt wie Weihnachten in den Tropen.

Verschneites Innsbruck

Weihnachten zelebriert er im großen Kreis der Familie. „Ich liebe gutes Essen im Schein von Lichterketten und Kerzen“, freut sich Filous schon auf den Heiligen Abend.

sharing a little pre-Christmas treat this Friday! ❄️ Ein von filous (@filousmusic) gepostetes Foto am 6. Dez 2016 um 10:12 Uhr

Und er freut sich auch schon auf 2017. Gleich im Jänner wird er in Groningen mit dem EBBA-Award ausgezeichnet, dem European Border Breakers Award, der an junge Künstler geht, die auch außerhalb ihres Heimatlandes erfolgreich gewesen sind.

Anastasia Lopez/ Hitradio Ö3

Davor schaut Filous aber nächste Woche noch beim Ö3-Weihnachtswunder vorbei. Im hoffentlich verschneiten Innsbruck. Also, let it snow!

Steckbrief Filous:

Clemens Stadlbauer präsentiert die Rot-Weiß-Rot-Hits

Milenko Badzic

Ö3-Musikredakteur Clemens Stadlbauer wuchs in Linz auf und studierte Theaterwissenschaft und Publizistik in Wien und Los Angeles. Nach seiner Zeit bei Radio CD, der Wiener Stadtzeitschrift „City“ und dem Monatsmagazin „Wiener“ wechselte er zu Hitradio Ö3, wo er seit Jahren als Musikjournalist tätig ist. Neben seiner Arbeit bei Ö3 hat er fünf Bücher veröffentlicht, darunter den Bestseller „Quotenkiller“. Stadlbauer ist verheiratet und Vater einer Tochter.

„Ö3-Hörercharts“ mit Sheyda Kharrazi, 15. Dezember 2016

„I kenn Di Vo Wo“: Besinnliches von Seiler und Speer