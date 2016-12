Das war der meistgesuchte Begriff des Jahres 2016

Google hat seine Top-Liste für das Jahr 2016 veröffentlicht: Somit steht fest, welche Begriffe in Österreich am meisten gesucht wurden. So manche Suchanfrage überrascht.

Ob Sport, Politik oder Schluckauf: Der Internet-Riese Google steht immer mit den passenden Informationen an der Stelle. Das sind die Top 10 der meistgesuchten Themen in Österreich:

Google Trends

Die Wahlen waren bei den Österreichern und Österreicherinnen besonders im Fokus der Aufmerksamkeit, dementsprechend oft wurden die gegoogelt:

Google Trends

Diese Themen haben die Menschen in Österreich besonders im Jahr 2016 beschäftigt:

Google Trends

Menschen aus den bereichen Musik und Sport sind in Österreich am häufigsten nachgeschlagen worden:

Google Trends

Wie stark musikalische Events und Verleihungen die Österreicherin und den Österreicher interessiert, merkt man an diesen Top-Treffern:

Google Trends

2016 sind unzählige berühmte Menschen von uns gegangen. Diese Promis vermisst Österreich am meisten:

Google Trends

Komplexe Probleme und Aufdeckungen haben in Österreich 2016 zu diesen Treffern geführt:

Google Trends

Das sind die meistgesuchten Treffer auf die Frage: Wie....?

Google Trends

Früher war das Lexikon und die Ratgeber, heute übernimmt Google oft diese Rolle. Das sind die meistgesuchten Fragen mit: Was...?

Google Trends

(Anastasia Lopez)