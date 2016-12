Hitradio Ö3/ Anastasia Lopez

25 Jahre Sternstunden: Jubiläum für Gerda Rogers

Am Freitag feiert Ö3-Astrologin Gerda Rogers das 25-jährige Jubiläum ihrer Sendung im Ö3-Wecker. „Keine meiner Ehen hat so lange gehalten“, konstatiert die Grande Dame trocken.

Die Frau, deren Sonne zur Venus steht, kommt seit 25 Jahren mit dem „großen Wagen“ zu den Ö3-Sternstunden. Gerda Rogers hat sich mit ihrer Sternendeutung einen Namen gemacht. Hunderte Mails und Anrufe kommen vor und während der Ö3-Sendung rein - mit den unterschiedlichsten Anfragen.

1991 wurde mittels Geburtshelfer Oliver Baier das erste Mal in die Sterne geblickt. Mittlerweile sind 25 Jahre vergangen und Gerda Rogers hatte bis jetzt vier Männer und eine Frau zur Seite. Nach Oliver Baier, Gerald Votava, Peter L. Eppinger moderieren jetzt Thomas Kamenar und Sylvia Graf schon viele Jahre an der Seite der Astro-Lady - jeden Sonntag von 22.00 bis 24.00 Uhr auf Ö3.

75. Geburtstag im Jänner

Österreichs wohl prominenteste Astrologin feiert am 1. Jänner 2017 ihren 75. Geburtstag. Sie wurde wenige Minuten nach ihrer Zwillingsschwester Renate in Mährisch Schönau im heutigen Tschechien geboren und wuchs in Sierning auf.

