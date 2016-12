„Walk of Fame“: Das ist der Stern für Ryan Reynolds

Nicht im schwarzen-roten „Deadpool“-Kostüm, sondern mit Anzug und Krawatte holt sich Ryan Reynolds eine weitere Auszeichnung ab. Zu der Sternen-Feier in Hollywood bringt er seine große Familie mit.

Eine weitere Ehrung für den kanadischen Schauspieler Ryan Reynolds (40) in Hollywood: Der „Deadpool“-Star enthüllte am Donnerstag seine Sternenplakette auf dem „Walk of Fame“. Die Zeremonie auf dem berühmten Bürgersteig im Herzen von Hollywood wurde zur großen Familienfeier.

Love this photo of the Reynolds family! photo: Lionel Hahn pic.twitter.com/QZkFXgaLkp — Ana Martinez (@wofstargirl) 16. Dezember 2016

Als 15-Jähriger sei er mit seinem Bruder Patrick erstmals über den Hollywood Boulevard gelaufen und habe damals die Sterne der großen Filmstars bewundert, sagte Reynolds. Er hätte sich nie vorstellen können, hier selbst einmal verewigt zu sein. „Dies ist ein unglaublicher Moment für mich“, beteuerte der Schauspieler.

Thank you to the @hollywoodchamberofcommerce and @20thcenturyfox. This is one of those "pinch me" moments. But not in the creepy way my Aunt used to do it. Ein von Ryan Reynolds (@vancityreynolds) gepostetes Foto am 15. Dez 2016 um 16:57 Uhr

(dpa/ Anastasia Lopez)