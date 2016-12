Superstars singen im Auto Mariah Careys Super-X-Mas-Hit

James Cordens „Carpool Karaoke“ ist ohnehin schon legendär. Nun hat der Showmaster aber noch eins draufgelegt und eine ganz spezielle Weihnachtsedition veröffentlicht.

Mariah Carey, Lady Gaga, Adele, Chris Martin, die Red Hot Chili Peppers, Selena Gomez und, und, und... - die Stars, mit denen James Corden dieses Jahr unterwegs war, singen gemeinsam mit ihm Mariah Careys Weihnachtsklassiker „All I Want For Christmas Is You“ - und es ist einfach nur großartig. (WJLED)