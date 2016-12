Martin Krachler

Das Christkind ist da!

Nein, keine Sorge, es ist noch nicht der 24. Dezember - trotzdem ist das Christkind am Sonntag Abend in der Maria-Theresien-Straße in Innsbruck eingezogen: Beim traditionellen Christkindleinzug.

Hirten, Engel, Laternen, Pferde, Kinder und echte Schafe! Das ist der traditionelle Einzug des Christkindls in Innsbruck. Das stimmungsvolle Schauspiel inmitten der Innsbrucker Berge haben auch die Ö3-Weihnachtswunder-Moderatoren Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll genossen.

Und bis das Christkind am 24. Dezember die Geschenke bringt, starten wir mit dem Ö3-Weihnachtswunder unseren weihnachtlichen Countdown zum Fest. Am Montag um 10:00 Uhr geht’s los!





Wünschen und spenden!

Oder telefonisch unter der Spendenhotline:

0800 664 700

Wir versuchen bis zum 24. Dezember um 10.00 Uhr möglichst viele Musikwünsche zu erfüllen.

Das Ö3-Weihnachtswunder

