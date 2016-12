Walter Dunger/Hitradio Ö3

Unser Mann für Kiew: Nathan Trent

Am 13. Mai 2017 findet das Finale des nächsten Eurovision Song Contests in Kiew statt. Dafür dann hoffentlich qualifiziert: Nathan Trent.

Die Entscheidung ist gefallen – Newcomer Nathan Trent vertritt Österreich im Mai 2017 beim Eurovision Song Contest. Das ORF-Team hat heuer gemeinsam mit den Song Contest-erfahrenen Musikexperten Ö3-Moderator Eberhard Forcher und Christof Straub in der jungen österreichischen Musikszene gescoutet. Nathan Trent wurde eingeladen, einen Demosong einzureichen, der das Team überzeugte. In den kommenden Wochen wird nun noch am Feinschliff und der Produktion des selbstgeschriebenen Songs gearbeitet. Veröffentlicht wird das Lied, mit dem Nathan Trent in Kiew für Österreich an den Start geht, im Februar 2017. Der 24-jährige Wiener mit Tiroler Wurzeln ist musikalisch in den Genres Pop und R’n’B daheim. Seine Songs komponiert und textet er selbst.

Im Ö3-Wecker hat Nathan eine Kostprobe seines Könnens gegeben:

Sein Ziel: das Publikum berühren

Nathan Trent: „Ich arbeite seit meiner Kindheit darauf hin, mich als Künstler, Sänger und Songwriter zu präsentieren – und jetzt bekomme ich die Chance dazu. Ich kann gar nicht in Worte fassen, was da gerade passiert.“ Und weiter: „Mein Ziel ist, Österreich so gut wie möglich zu repräsentieren, ins Finale zu kommen und dann einfach in meinen drei Minuten auf der Bühne das Publikum zu berühren.“

