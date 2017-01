Arya wird der In-Name 2017

„Game of Thrones“ geht bereits in die siebente Staffel und sie lebt immer noch - das will etwas bedeuten, tatsächlich ist sie eine der stärksten Frauenfiguren in Hollywood. Kein Wunder, dass ihr Name 2017 bei uns zum Trendnamen werden könnte.

Arya Stark ist die Tochter von Eddard Stark. Er lebt leider nicht mehr, sie hat sich bis jetzt tapfer durchgekämpft. Kein Wunder: Auf Italienisch bedeutet Aria „Löwin“ und dieser Name ist in den USA mit dem Erfolg der Serie immer beliebter geworden.

In Österreich gesetzlich erlaubt

Bei uns darf man Kinder problemlos Arya nennen, sagt Ulrike Kuzaj-Sefelin von der zuständigen Magistratsabteilung im Rathaus Wien: „Aus dem Grund, weil das ein gebräuchlicher Name ist, der in mehreren Kulturkreisen verwendet wird, wie zum Beispiel in Italien, in den Niederlanden oder auch in Persien.“

Außerdem schade der Name nicht dem Kindswohl, er ist daher nach österreichischem Recht gesetzlich erlaubt.

Bravosi Arya . . #gameofthrones #got#HBO#tyrionlannister#stark#jofrey#jonsnow#gameofthroneshbo#khalisi#lannister#aryastark#jimmylannister#jimmy#branstark#hodor#dothraki#kaldrogo#drogo Ein von @got_bg gepostetes Foto am 20. Dez 2016 um 19:25 Uhr

