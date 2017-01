Karl Thomas / Allover / picturedesk.com

So halten wir uns 2017 fit

Viele werden sich nicht mehr daran erinnern. Aber turnen in Strumphosen, Legwarmers und engen Trikots- am liebsten in Pastellfarben- war mal ein Megatrend. Jetzt kommt Aerobic zurück und jede Menge anderer Fitnesstrends.

Trend 1: Back to Basic

Kein Schnick Schnack, keine „fancy Geräte“, es wird wieder schlichter, sagt Personal Coach und Cross Fit Experte Armin Kohlberger:

„Die Menschen wollen wieder zurück zu funktionellen Bewegungen, zu Sachen, die man draußen machen kann. Man geht hinaus, um in der Natur Zirkeltrainings zu machen, man trainiert viel mit Tauen und mit Seilen, viel mit Laufen, mit Sprinten, mit Klettern, mit Krabbeln, also ohne Fitnessgerät oder mit nur wenig Fitnessgerät.“

Trend 2: Boxen

Supertrendy ist Boxen. Celebrities wie Gisele Bündchen, Ellie Goulding oder Kendall Jenner praktizieren es schon länger. Armin Kohlberger:" Boxen ist eine superanstrengende Sportart, Boxer sind superfit, wenn nicht sogar die fittesten Sportler, die es gibt. Boxen trainiert Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit, es ist wirklich ein Allroundpaket."

Gisele Bündchen

One of the most fun ways to release stress... Thank you @tech8mma #IWILL 👊🏻 Uma das maneiras mais divertidas de liberar o estresse... Obrigada @tech8mma Ein von Gisele Bündchen (@gisele) gepostetes Video am 13. Nov 2016 um 5:34 Uhr

Ellie Goulding

@_charlie_watts_ Southpaw Ein von elliegoulding (@elliegoulding) gepostetes Video am 31. Mai 2016 um 8:05 Uhr

Trend 3: Floating

Personal-Coach und Crossfit-Experte Armin Kohlberger:

„Floating findet im Pool statt. Es gibt so Surfboard-ähnliche Bretter, die im Pool festgemacht werden. Jeder Teilnehmer ist auf einem Brett und auf diesen Brettern werden dann Übungen gemacht. Durch den instabilen Untergrund wird sehr stark der Core trainiert, das heißt, Bauchmuskeln und Rücken, aber natürlich auch der Rest vom Körper“

💦💙💧 Ein von A Q U A P H Y S I C A L (@aquaphysical) gepostetes Foto am 19. Dez 2016 um 8:54 Uhr

Trend 4: Crawling

Crawling heißt „Krabbeln“, man imitiert Tierbewegungen. Ein Beispiel ist der Bär-Crawl, man geht auf allen Vieren, hebt nur die Knie ab und bewegt sich vorwärts. Was sich womöglich recht lustig anhört, ist richtig anstrengend. Andere Übungen sind der Lizard-Crawl, der Spider-Crawl, der Leopard-Crawl, also alles mögliche.

This is some pretty good looking crawling right here from today's pressing reset workshop in Baltimore! Heads up, butt down, knees almost scraping across the ground, and moving in a contralateral fashion. Gold stars for these people! #pressreset #originalstrength Ein von Original Strength (@original_strength) gepostetes Foto am 18. Sep 2016 um 17:07 Uhr

