Alejandro Ernesto / EPA / picturedesk.com

Deshalb wollen alle nach Kuba

Am 26. November ist Fidel Castro verstorben und viele wollen noch das „alte“ Kuba sehen, bevor es sich zu stark verändert. Der Kuba- Trend hat mit der Annäherung an die USA begonnen und wenn man für die Wintersaison 2017/2018 noch ein Zimmer bekommen will, muss man jetzt schon buchen.

Kuba ist DAS Trend- Reiseziel 2017, sagt Birgit Reitbauer, die Pressesprecherin von Ruefa Reisen. „Alle“ wollen nächstes Jahr dorthin, nicht nur die Österreicher bzw. Europäer, sondern auch die Amerikaner, die es nicht weit haben auf die Insel.

Obligatory Havana car photo #cuba #havana #oldshit Ein von Rosanna Freedman (@rosannafreedman) gepostetes Foto am 20. Dez 2016 um 21:35 Uhr

Preise um 30 bis 40% gestiegen

Das betrifft sowohl Hotels, als auch Mietwägen. Die beliebteste Kombi der Österreicher ist übrigens: Flug plus Mietwagen, Wohnen in einem Casa Particular, also bei den Kubanern zuhause und ein angehängter Badeurlaub zb. in Varadero.

Die Insel verändert sich langsam, aber stetig

Flugverbindungen aus Europa nach Kuba haben zugenommen, aber auch sehr stark aus den USA. Hotelkapazitäten sind aufgrund der starken Nachfrage knapp. Durch den Anstieg an Direkt-Flugverbindungen aus den USA - und das betrifft vor allem auch Kreuzfahrten – werden Tagesgäste die kubanischen Städte überhäufen. Aus Europa hat „Condor“ Flugverbindungen aufgestockt und fliegt seit letztem Jahr nach Santa Clara, auch „Eurowings“ (zum Lufthansa-Konzern gehörig) hat Kuba als Destination ins Programm aufgenommen.

Kuba kann mit dem wachsenden Boom nicht mithalten

DIe In­f­rastruktur auf Kuba ist laut Birgit Reitbauer von Ruefa Reisen derzeit überfordert: Die Casas Particulares boomen (derzeit gibt es an die 8.000 Privatunterkünfte), die Zahl steigt. Internationale Tophotels werden gebaut: zb. das Kempinski-Hotel in Havanna im Jahr 2017. In Antillas sollen in den nächsten 10 Jahren 10.000 Zimmer neu dazu kommen. Auf der Halbinsel Varadero entsteht eine Marina mit 200 Yachtplätzen. Auf den Cayos gibt es große Investitionen, etwa Cayo Romano, eine neue Insel, die per Damm mit Cayo Coco verbunden wird. (Judith Krieger)

