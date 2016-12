Handwerker sein wird 2017 wieder sexy

Was wollen junge Menschen von ihrem Leben, wie stellen sie sich das Jahr 2017 beruflich vor, was sind ihre Pläne und Wünsche ? - Nun ein Trend, so das Zukunftsinstitut, Handwerk wird wieder sexy:

Laut der Shell Jugendstudie wollen 93 Prozent der 12- bis 25-Jährigen, gestalten und eigene Ideen einbringen, sagt Christiane Varga, Trendforscherin beim Zukunftsinstitut:

„In unserer digitalisierten Welt sind wir permanent online und sitzen und stehen vor einem Bildschirm, was einen Gegentrend zur Folge hat: Die Sehnsucht nach dem Analogen, dem Fühlbaren und deshalb haben tatsächlich viele Handwerksberufe Hochkonjunktur jetzt wieder.“

A pic from the ol' NY studio I haven't thought about in a while and try not to miss 🙃 Ein von Ariele Alasko (@arielealasko) gepostetes Foto am 18. Dez 2016 um 9:43 Uhr

a *few* things will go online ⚡️Thursday at 10 am west coast time⚡️ Ein von Ariele Alasko (@arielealasko) gepostetes Foto am 18. Okt 2016 um 11:51 Uhr

Besonders beliebt: Die Tischler-Lehre

„Es entscheiden sich immer mehr Menschen dafür, auf dem zweiten Berufsweg eine Tischlerlehre zu machen und interessanterweise sind hier auch Frauen, die die Sehnsucht verspüren, irgendwas mit den Händen zu machen, also auch zu gestalten“, sagt Trendexpertin Christiane Varga.

Das bestätigt auch die Wirtschaftskammer Österreich-klassische handwerkliche Lehrberufe wie Tischler stoßen wieder auf mehr Interesse. Trotzdem gibt es noch 4000 offenen Lehrstellen die derzeit nicht besetzt werden können

