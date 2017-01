Carmen Jaspersen / dpa / picturedesk.com

Unsere Hassliebe zum Winter

Die einen können sich an den Eiskristallen an ihren Handschuhen gar nicht satt sehen, die anderen sehen vor allem viel Matsch und eine hohe Stromrechnung. Für die einen ist zu wenig Schnee da, für die anderen zu viel: Der Winter kann es niemandem recht machen. Erst seitdem sich das Klima erwärmt, schätzen wir ihn.

Weil wir uns wehmütig ans Rodeln, an glänzende Schneedecken, an zugefrorene Nasenlöcher und an Eiszapfen an den Dächern erinnern - und das vermissen wir, sagt Kulturwissenschafter und Autor Bernd Brunner. Er hat gerade das Buch „Als die Winter noch Winter waren“ geschrieben.

„Es wird teurer, den Winter zu erleben“

„Daraus erwächst ja auch der Wunsch, den Winter wieder authentisch zu erleben. Nicht umsonst gibt es jetzt sogenannte Eishotels und wer es sich leisten kann, fliegt vielleicht auch nach Skandinavien oder geht dann eben in die höheren Berglagen, wo dann eben verlässlich noch Schnee liegt. Das ist dann eben teurer, es wird immer teurer, den Winter eigentlich so zu erleben, wie er früher gewesen ist.“

Winter war jahrelang Feind des Menschen

Dabei war der Winter jahrelang der Feind des Menschen, denn wir sind eigentlich Tropentiere: „Meine Sicht ist, dass wir als Menschen erst vor hunderttausend Jahren aus der Savanne in die kälteren Regionen aufgebrochen sind und uns dann erst anpassen mussten an ganz andere klimatische Bedingungen. Der berühmte Ötzi hat - wie wir inzwischen wissen- sich mit Häuten von fünf Tieren vor der Kälte geschützt.“

Rituale, um den Winter durchzustehen

Außerdem war der Winter teuer: Heizung, gute Kleidung, festes Schuhwerk - das hat sich nicht jeder leisten können. Die Menschen haben daher Rituale entwickelt, um durchzuhalten: Kerzen werden angezündet, Advent wird gefeiert, blühende Barbarazweige sollten den Frühling heraufbeschwören.

In Montreal in Kanada geht man einen ganz radikalen Weg: Hier wird der Winter ausgesperrt: Es gibt eine unterirdische Stadt mit einem 32 Kilometer langen Tunnelsystem. Eine halbe Million Menschen kann sich da aufhalten, ohne mit der kalten Außenluft in Kontakt zu kommen. (JK)

