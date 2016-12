Weltgrößter künstlicher Weihnachtsbaum errichtet

Trotz Konstruktionsproblemen und Kritik der katholischen Kirche ist in Sri Lanka der höchste künstliche Weihnachtsbaum der Welt errichtet worden.

Der Baum in der Hauptstadt Colombo erreichte am Samstag eine Höhe von 57 Metern und war damit zwei Meter höher als der bislang größte künstliche Weihnachtsbaum, der vergangenes Jahr in der südchinesischen Provinz Guangzhou aufgestellt worden war.

Ebenso gigantisch wie der Christbaum ist auch sein Schmuck: Er wurde mit 600.000 bunten LED-Lampen, einem sechs Meter hohen Weihnachtsmann und einem zwölf Meter hohen Schlitten behängt.