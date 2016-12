Die Top 3 Netztehmen 2016 auf oe3.ORF.at

Was hat die User auf oe3.ORF.at 2016 besonders interessiert? Der digitale Jahresrückblick.

1. Virtual Reality: Das 360-Grad-Video von der Streif

Wer immer schon mal die Streif bezwingen wollte, dem wurde im Umfeld der Hahnenkammrennen 2016 eine Alternative zur halsbrecherischen Befahrung auf den eigenen Skiern geboten. Mit einer 360-Kamera wurden die Abfahrt und der Super-G gefilmt. Vor allem per Smartphone geraten diese Aufnahmen zum atemberaubenden Erlebnis. Man kann den Kopf während der Fahrt drehen und sehen, was vor, hinter, neben, ober und unter dem Läufer geschieht. Besonders mit den Sprüngen in der Abfahrt ein Hammer.

360 Grad: Hier kannst du die Streif bezwingen

HANS KLAUS TECHT / APA / picturedesk.com

2. Hot or not? Lass dieses Onlinetool entscheiden

Nicht sicher, ob du heiß oder eher fad ausschaust? Eine ganz objektive Methode, diese Frage zu klären, haben Experten der Eidgenössische Technische Hochschule Zürich entwickelt. Sie lassen einfach ein Onlinetool entscheiden. Dazu lädt man einfach ein Portraitfoto hoch, das dann analysiert wird. Das Tool schätzt das Alter der abgebildeten Person, das Geschlecht und bewertet schließlich den Hotness-Faktor - von „Hmmm...“ bis „Godlike“.

Wie heiß bist du? Dieses Onlinetool verrät es dir

http://faces.ethz.ch/

3. „Nein“ zum Datenaustausch zwischen Whatsapp und Facebook

Ende September sorgten Whatsapp und Facebook für Aufregung. Da wurde den Usern nämlich eine Frist gesetzt, um der Weitergabe von Nutzerdaten von Whatsapp an den Mutterkonzern Facebook zu widersprechen. Die Frage, wie man die eigenen Daten am besten schützt, hat viele Ö3-User beschäftigt. Wir haben online erklärt, wie es geht und worauf man achten sollte:

„Nein“ zu Datenaustausch nur noch bis Sonntag möglich

Alex Milan Tracy / Eyevine / picturedesk.com

Ö3-Drivetime-Show mit Olivia Peter und Peter L. Eppinger, 27. Dezember 2016