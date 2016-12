„Star Wars“ - Darstellerin Carrie Fisher ist tot

Die US-Schauspielerin Carrie Fisher ist einem Medienbericht zufolge tot.

Die 60-jährige Darstellerin der Prinzessin Leia aus der „Star Wars“-Saga sei am Dienstagmorgen (Ortszeit) in einem Krankenhaus in Los Angeles wenige Tage nach einem schweren Herzanfall gestorben, berichtete das US-Promi-Magazin „People“ unter Berufung auf eine Erklärung eines Familiensprechers.

I'm shocked and saddened to hear the news about my dear friend @carrieffisher. Our thoughts are with Carrie, her family and friends.