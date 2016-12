CHRISTIAN CHARISIUS / EPA / picturedesk.com

Die Top 3 Promistorys 2016 auf oe3.ORF.at

Das Jahr 2016 war von Abschieden geprägt. Aber es gab auch lustige Momente. Die drei am häufigsten geklickten Promistorys auf unserer Seite im abgelaufenen Jahr waren...

1. Roger Cicero ist tot

Völlig unerwartet für seine Fans ist Roger Cicero am 24. März an einem Herzinfarkt gestorben. Der deutsche Sänger stand kurz vor dem Start seiner ausverkauften Tour. Die Nachricht von seinem Tod sorgte auch bei seinen Kollegen für Bestürzung. So schrieb zum Beispiel Andreas Bourani: „Lieber Roger, die wunderbaren Erinnerungen an dich und deine Musik werden bleiben. Für immer.“

Fans und Kollegen trauern um Roger Cicero

WARNER BROS & J K ROWLING / Mary Evans / picturedesk.com

2. Abschied von Alan Rickman

Er war der zwielichtige Magier Severus Snape in den „Harry Potter“-Filmen, er war Hans Gruber in „Stirb Langsam“ und der Sheriff von Nottingham in „Robin Hood“: Alan Rickman. Der Brite, der gerne als Bösewicht besetzt wurde, starb am 14. Jänner in London den Folgen einer Krebserkrankung.

Alan Rickman ist tot

3. Der Ö3-Callboy legt Jazz Gitti rein

Das war eine Aufregung: „Dancing Stars“-Teilnehmerin Jazz Gitti tritt für den Bundespräsidentschaftskandidaten Richard Lugner auf. Geht gar nicht, sagt der vermeintliche ORF-Verteter am Telefon. Jazz Gitti müsse aus „Dancing Stars“ ausscheiden oder für alle Kandidaten auftreten, so der Vorschlag. Das bringt die Sängerin natürlich in Rage. Eine besonders hörenswerte Folge des Ö3-Callboys:

Ö3-Drivetime-Show mit Thomas Kamenar, 28. Dezember 2016