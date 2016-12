GARO / Phanie / picturedesk.com

Das muss man über die Grippewelle wissen

Man braucht nur in ein öffentliches Verkehrsmittel einzusteigen: Irgendjemand niest oder hustet derzeit immer. Die Grippewelle ist voll ausgebrochen, heuer etwas früher als sonst. Ob die Impfung hilft und wie man sich sonst schützen kann: Wir haben die wichtigsten Fakten.

Woran erkenne ich die ‚echte‘ Grippe ?

Die „saisonale Influenza“ ist eine hochfieberhafte Viruserkrankung und wird durch verschiedene Typen von Influenzaviren ausgelöst.

Sie kann von Mensch zu Mensch übertragen werden durch die Tröpfcheninfektion. Zum Beispiel, wenn man das Virus einatmtet oder wenn man Mund, Nase oder Augen mit nicht-gewaschenen Händen angreift.

Symptome sind:

Hohes Fieber

Husten

Muskel-, Glieder- und Kopfschmerzen

Es kann aber auch zu Komplikationen kommen, zum Beispiel zu einer Lungenentzündung oder Herzmuskelentzündung. Immer wieder sterben Personen an der saisonalen Influenza und ihren Spätfolgen.

Wieviele Menschen liegen derzeit mit Grippe oder grippalen Infekten im Bett?

Laut dem Department für Virologie an der Med-Uni Wien und dem Grippemeldedienst der Stadt Wien gibt es derzeit in Wien 11.400 Erkrankungen, in Graz sind es 2000.

Wie kann ich mich schützen?

„Man kann sich immer noch gegen Grippe impfen lassen. Wenn eine Infektion stattfindet, kann man auch in den ersten Tagen ein Medikament, das Tamiflu nehmen“, sagt Elisabeth Puchhammer, Professorin und Fachärztin für Virologie an der Medizinischen Uni Wien.

Vorbeugend:

Regelmäßig die Hände waschen mit Seife und warmen Wasser

Berühren von Augen, Nase oder Mund mit ungewaschenen Händen vermeiden.

Händeschütteln oder Begrüßungsküsse während der Grippezeit einschränken.

Auf einen gesunden Lebensstil achten (Ernährung, Bewegung, Erholung). Das stärkt das Immunsystem und die eigenen Abwehrkräfte.

